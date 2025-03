Как да се адаптирате към живота с множествена склероза

Н ейтли Шулц-Уайт е основател и главен изпълнителен директор на Be Well Company Skin Care, която предлага натурални и органични продукти за грижа за кожата. Създадена през 2017 година, компанията е резултат от неочаквано преломно събитие в живота на Нейтли, която беше диагностицирана с множествена склероза (МС) през 2014 г., предава Voice of America (VOA).

През годините Нейтли се е научила как да управлява симптомите на МС чрез промяна в начина си на живот и хранене. След като прочела книгата на д-р Тери Уолс, която успя да обърне симптомите на МС чрез чисто хранене и начин на живот, Нейтли започва да се храни с органични и естествени храни, без добавки и без захар.

Освен че се е научила да контролира своето състояние, тя намира време да създава уникални продукти за грижа за кожата, като използва натурални съставки като авокадо и морски мъх. „Всеки продукт правим на ръка и с много любов“, казва Нейтли, докато работи върху продуктите си.

Към момента тя съчетава своето начинание с работата върху своето здраве, като чрез ръчната изработка на продуктите успява да подобри моторните си умения.

Нейтли Шулц-Уайт доказва, че не трябва да се страхуваме от трудностите в живота, а да се научим как да ги преодоляваме, създавайки нещо, което може да вдъхнови и да помага на другите.

Не пропускайте още от Vesti.bg:

"Петьо Петров 007": Кой разпространява архива на бившия следовател?

Русия атакува Украйна с 111 дрона през нощта