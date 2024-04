Легендарната Джейн Гудол, която живее с шимпанзета, навърши 90

90 години навърши невероятната Джейн Гудол, която в продължение на години живее в света на шимпанзетата, съобщи Deutsche Welle.

"Как бих могла да спра?", пита Джейн Гудол съвсем сериозно. Тя е наясно, че има мисия, която възнамерява да следва докрай.

Гудол е вероятно най-известната изследователка на шимпанзета в света, а нейното желание е да подобри защитата на животните, природата и околната среда. Тя е посланичка на проект, който предвижда засаждането на един трилион дървета, противничка е на отглеждането на птици в клетки и се обявява за консумацията на по-малко месо. Но на първо място в живота ѝ е защитата на шимпанзетата.

"I don't care two hoots about civilization. I want to wander in the wild." Jane Goodall turned 90 today and I hope she lives many more years. ❤️ pic.twitter.com/2lBv4HVdzK