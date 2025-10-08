Свят

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

8 октомври 2025, 12:51
Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа
Източник: Getty Images

О сновната мисия на Европейския съюз е да запази мира. Днес това означава да имаме капацитет да възпираме агресията и провокациите, идващи от Русия, заяви днес , 8 октомври, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебатите в Европейския парламент, посветени на скорошните нарушения на въздушното пространство и критичната инфраструктура на държавите от ЕС.

Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира. Капацитет, който е готов да отговори на променящата се същност на войната. И трябва да сме способни да реагираме на момента. Работата вече започна. Свидетели сме на най-големия скок в разходите за отбрана в историята на ЕС“, отбеляза Фон дер Лайен пред евродепутатите в Страсбург.

През последните две седмици руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, а дронове прелетяха над критични обекти в Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия. 

Подводни кабели бяха прекъснати в ЕС, летища и логистични центрове бяха парализирани от кибератаки, а избори бяха обект на злонамерена кампания за влияние, припомни председателят на ЕК.

Един инцидент може да е грешка, два – съвпадение, но три е умишлена и целенасочена кампания срещу Европа. И Европа трябва да отговори, смята Фон дер Лайен.

ЕС предприе контрамерки срещу тези заплахи, „за да се гарантира безопасността на европейските граждани“, изтъкна тя.

По думите ѝ „Русия води последователна и ескалираща кампания, целяща да разколебае нашите граждани, да изпита нашата решителност, да раздели ЕС и да отслаби подкрепата за Украйна“.

Европа трябва да отговори. Но ние не трябва само да реагираме, а и да възпираме, призова Урсула фон дер Лайен.

Русия иска да всее раздор. Трябва да отговорим с единство, добави тя.

„Украински експерти споделят опита си, за да помогнат на страните от ЕС да се противопоставят на нахлуването на дронове. Това е солидарност в действие. Но ние не трябва само да реагираме, а и да възпираме. Основната мисия на Европейския съюз е да запази мира. А днес това означава да имаме капацитет да възпираме агресията и провокациите“, каза ръководителката на ЕК.

По нейни думи планът „ReArm Europe“/Готовност 2030 ще мобилизира до 800 милиарда евро до 2030 г. Сега се нуждаем от точен общоевропейски план, координиран в тясно сътрудничество с НАТО, за следващите действия.

Също така се очаква се след две седмици ЕК да представи пътна карта „Готовност 2030“. Тя не само ще определи общи цели, но и много конкретни етапи и срокове.

В обръщението си към ЕП Урсула фон дер Лайен акцентира също и върху нов европейски проект, наречен "Бдителност по източния фланг" (Eastern Flank Watch), както и върху идеята за стена от дронове. „Това ще е нашият отговор на реалностите на съвременната война“, обясни тя и добави: „Тази система за противодействие на дронове ще бъде щит за целия ЕС, включително за южния фланг, и трябва да бъде проектирана така, че да отговаря на широк спектър от предизвикателства, от природни бедствия до борба с международната организирана престъпност, от проследяване на миграцията до контрол на руския сенчест флот“.

„Трябваше да разположим много скъпи системи, всъщност изтребители от последно поколение, за да свалим сравнително евтини масово произвеждани дронове. Това не е устойчиво решение. Нуждаем се от система за противодействие на дронове, която е достъпна и подходяща за целта, за бързо откриване, бързо прехващане и, когато е необходимо, бързо неутрализиране“, каза още председателят на ЕК.

Според нея Украйна може да помогне при защитата на въздушното пространство, моретата и територията на източните държави от ЕС. „Не става въпрос само за източната граница на ЕС, която в момента е приоритетна, а за това, че ни е необходим всеобхватен подход“.

Вече идентифицирахме девет критични способности – от противовъздушната отбрана до кибервойната и електронната война. За всяка от тях ще сформираме коалиции за колективни способности – групи от държави членки, ангажирани да действат заедно, посочи Фон дер Лайен, но и предупреди, че нищо от това не е възможно без силна европейска отбранителна промишленост.

„Трябва да можем да разчитаме на собствената си промишлена база, особено в критични моменти. Както всички знаем, по-голямата част от инвестициите се насочват извън Европейския съюз. С други думи, това са работни места извън Европа. Това е абсолютно неустойчиво“.

Увеличението на разходите за отбрана трябва да бъде и двигател за растежа на европейската икономика, добави Урсула фон дер Лайен. “Виждали сме го многократно как новите технологии, създадени в отбранителния сектор, носят нови приложения и ползи за гражданските сектори. Нашите нови инвестиции в отбраната могат и трябва да допринесат за конкурентоспособността на Европа“.

Именно затова най-малко 65 процента от всеки проект, финансиран по програмата SAFE, трябва да бъде европейски.

„Искаме да видим възвръщаемост на инвестициите на тези европейски пари в работни места тук, в Европа“, завърши Фон дер Лайен.

Източник: Илиян Цвейн, БТА    
Руска агресия Отбрана на ЕС Урсула фон дер Лайен Стена от дронове Кибератаки Готовност 2030 Възпиране Разходи за отбрана Критична инфраструктура Европейска отбранителна промишленост
