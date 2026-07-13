Свят

Съветът на ЕС отложи новите санкциите срещу Русия

Кая Калас заяви, че решение може да се очаква в сряда

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 21:16
Съветът на ЕС отложи новите санкциите срещу Русия
Източник: AP/БТА

С ъветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна, потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри. По нейните думи решение може да се очаква в сряда.

Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо, каза тя. Калас посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия, включително икономически доводи. Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи, каза Калас. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия, добави тя.

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По нейните думи ЕК винаги се старае да представи силни предложения и очаква, че част от тях по-нататък ще отпаднат. Калас уточни, че продължава работата по предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военнослужещи, били се срещу Украйна. Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни, каза тя и отбеляза, че Русия няма програма за реинтеграция в обществото на своите бивши бойци.

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ЕК предложи в началото на юни следващите санкции срещу Русия да включват още икономически мерки и забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна. Калас днес съобщи, че ЕС има план "Б", ако новото разширяване на санкциите не получи подкрепа навреме.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Санкции срещу Русия Война в Украйна ЕС
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