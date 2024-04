Йеменските хути са атакували два кораба

Б ританската компания за морска сигурност "Амбри" съобщи, че за нова атака срещу кораб в Аденския залив. Според наличната информация нападението е било извършено днес на около 102 морски мили (близо 190 километра) югозападно от йеменския град Мукала, предаде Ройтерс.

"Корабите в близост бяха посъветвани да бъдат внимателни и да докладват за всяка подозрителна дейност", казаха от "Амбри". Британската фирма не даде повече подробности, включително кой може да е извършил атаката.

При отделен инцидент на 59 морски мили (почти 110 километра) югозападно от йеменското пристанище Аден, ракета падна днес близо до кораб в Аденския залив. Плавателният съд не е понесъл щети и няма пострадали членове на екипажа, каза Британската организация за морски операции.

"Капитанът на кораба съобщи, че ракета е паднала във водата в непосредствена близост до задната лява част" на плавателния съд. "Няма докладвани щети по кораба и екипажът е в безопасност", каза организацията.

