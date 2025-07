Иззеха наркотик за 20 млн. евро скрит в зеленчуков магазин в Германия

Г ерманската полиция иззе стотици килограми от наркотика каптагон, открити в магазин за зеленчуци в провинция Саксония-Анхалт, заявиха днес властите, цитирани от ДПА.

Наркотикът е иззет в град Ландсберг.

Иззетото количество е около 300 кг, като наркотикът е под формата на таблетки.

Продажната му цена е над 20 милиона евро.

"Това, вероятно, е едно от най-големите изземвания на това вещество в Германия, правени на един път", заявиха полицията и прокуратурата.

Разследването на заподозрените по случая, които понастоящем не са в Германия, продължава, изтъкнаха властите.

