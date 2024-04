АЕЦ "Запорожие“: Извършена е атака срещу купола на шести блок на централата

В ъоръжените сили на Украйна са поразили днес купола на шести блок на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, съобщи назначеното от Москва ръководство на централата в канала си в "Телеграм", цитирано от ТАСС.

"Извършена е атака срещу купола на шести блок на Запорожката АЕЦ. Няма критични повреди или пострадали служители. Не са установени заплахи за безопасността на централата", се казва в съобщението.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said.