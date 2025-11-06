Свят

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Поне 241 са безследно изчезналите

6 ноември 2025, 07:14
Ф илипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът "Калмаеги" отне живота на най-малко 114 души и остави безследно изчезнали поне 241 в централните провинции. Това е най-смъртоносното природно бедствие, сполетяло страната тази година, предаде Асошиейтед прес.

"Калмаеги" отне живота на най-малко 114 души, повечето от които се удавиха при внезапни наводнения, а 127 са в неизвестност, много от тях в тежко засегнатата централна провинция Себу, преди тропическият циклон да напусне архипелага в сряда и да се насочи към Южнокитайско море.

Тайфунът засегна близо 2 милиона души и принуди над 560 000 да напуснат домовете си, като близо 450 000 от тях бяха евакуирани в аварийни убежища.

Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.

Филипините, които ежегодно понасят около 20 тайфуна и бури, остават една от най-уязвимите на природни бедствия страни в света.

 

Източник: БТА, Пламен Йотински, БГНЕС    


