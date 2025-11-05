Свят

Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Тайфунът достигна максимална скорост на вятъра от 130 километра в час и пориви до 180 километра в час, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините

5 ноември 2025, 10:45
Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините
Източник: iStock/Getty Images

Б роят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60, като според Асошийтед прес и ДПА, които се позовават на филипинските власти, към днешна дата те са 66. В неизвестност са 26 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес националната агенция за бедствията, цитирана от ДПА.

Според Франс прес загиналите са вече над 90. 

Десет души са ранени при наводнения и други инциденти, причинени от тайфуна, който донесе проливни дъждове в 24 провинции в основните филипински региони Лусон, Висаяс и Минданао. 49 от жертвите са в провинция Себу, която беше силно засегната от значителни наводнения, съобщи агенцията за бедствията.

Смъртните случаи са след удавяне, свлачища и паднали отломки, добави Службата за гражданска защита (СГЗ).

Единадесет смъртни случая, причинени от наводнения и паднали отломки, са били отчетени и в региона на остров Негрос и провинциите Капис, Бохол, Лейте и Южен Лейте. В южната провинция Агусан дел сур загинаха шестима души в разбил се спасителен военен хеликоптер от силите, разположени за оценка на щетите от тайфуна, обяви официално службата.

Тайфунът достигна максимална скорост на вятъра от 130 километра в час и пориви до 180 километра в час, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините. Той се движеше на северозапад със скорост 25 километра в час и се очаква да напусне Филипините късно днес или утре, като се насочи към Виетнам, добавиха властите.

Общо 706 549 души в 24 провинции бяха засегнати от тайфуна, а 436 911 души бяха принудени да напуснат домовете си, поясни агенцията за бедствия.

Филипините са засегнати от средно около 20 тропически циклона годишно. Една от най-силните бури, които някога са засягали страната, беше супертайфунът "Хаян" през ноември 2013 г., който отне живота на около 7000 души, а цели села бяха разрушени. Стихията остави тогава 4 милиона души без дом.

Източник: БТА, Елена Инджева    
тайфун Калмаеги Филипините жертви наводнения евакуация природно бедствие свлачища тайфун щети регион Себу
Последвайте ни

По темата

Силен трус удари Гърция, усетен в Южна България

Силен трус удари Гърция, усетен в Южна България

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 16 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 15 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 11 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 17 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 6 минути

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 11 минути

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Свят Преди 34 минути

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

България Преди 41 минути

В Закона вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност

Принц Хари и принц Уилям

Може ли принц Хари да загуби всичко, както чичо му Андрю

Любопитно Преди 51 минути

В шокиращ ход по-рано тази седмица крал Чарлз отне титлата принц на по-малкия си брат Андрю

Медени вълшебства

Медени вълшебства

Малките неща Преди 1 час

“Храна на боговете” или залог да ни има?

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

България Преди 1 час

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета не са възможни

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Любопитно Преди 1 час

Комбс отбеляза рождения си ден във Федералното поправително заведение "Форт Дикс", където бе преместен на 30 октомври

<p>Тежко поражение: Братът на Джей Ди Ванс&nbsp;загуби изборите&nbsp;</p>

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Свят Преди 1 час

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

България Преди 1 час

Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Свят Преди 1 час

НАТО засега не разполага с ефективни и не твърде скъпи средства за противовъздушна отбрана, с които да сваля евтините руски дронове

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Свят Преди 2 часа

Председателят на Европейската комисия не заяви, че Русия е отговорна за всички инциденти, но подчерта, че е ясно, че целта на Русия е да „посее разединение“ в Европа

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Свят Преди 2 часа

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Заседанието на НСТС няма да се състои

Заседанието на НСТС няма да се състои

България Преди 2 часа

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 2 часа

Тежкият инцидент е станал по обяд

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Бойко Кръстанов ще става баща!

Edna.bg

Лапунов от „Игри на волята“: Мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Edna.bg

Моци: Не се намираме в най-добрата си форма, но ще станем шампион по трудния начин

Gong.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Задава се ново затопляне

Nova.bg