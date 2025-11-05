Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Б роят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60, като според Асошийтед прес и ДПА, които се позовават на филипинските власти, към днешна дата те са 66. В неизвестност са 26 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес националната агенция за бедствията, цитирана от ДПА.
Според Франс прес загиналите са вече над 90.
❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025
Homes gone. Streets underwater. Families displaced.
This. Is. Not. Normal.
Warmer oceans = stronger storms
Climate change = worse flooding
What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV
Десет души са ранени при наводнения и други инциденти, причинени от тайфуна, който донесе проливни дъждове в 24 провинции в основните филипински региони Лусон, Висаяс и Минданао. 49 от жертвите са в провинция Себу, която беше силно засегната от значителни наводнения, съобщи агенцията за бедствията.
Смъртните случаи са след удавяне, свлачища и паднали отломки, добави Службата за гражданска защита (СГЗ).
Thailand’s top meteorological expert, Dr. Seri Suparatit, has warned that Typhoon Kalmaegi, currently in the South China Sea, is intensifying into a severe typhoon as it nears central Vietnam.— Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) November 5, 2025
Making his forecast today, while visiting Uttaradit province, he said that he feels… pic.twitter.com/x0DeqMtERS
Единадесет смъртни случая, причинени от наводнения и паднали отломки, са били отчетени и в региона на остров Негрос и провинциите Капис, Бохол, Лейте и Южен Лейте. В южната провинция Агусан дел сур загинаха шестима души в разбил се спасителен военен хеликоптер от силите, разположени за оценка на щетите от тайфуна, обяви официално службата.
Тайфунът достигна максимална скорост на вятъра от 130 километра в час и пориви до 180 километра в час, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините. Той се движеше на северозапад със скорост 25 километра в час и се очаква да напусне Филипините късно днес или утре, като се насочи към Виетнам, добавиха властите.
Kalmaegi (Tino) death toll climbs to 66 as Philippine survivors confront destruction— NET25 (@NET25TV) November 5, 2025
As the death toll from Typhoon Kalmaegi in the Philippines climbed to 66, residents in the hardest-hit province of Cebu are confronting the devastation it left behind: homes reduced to rubble,… pic.twitter.com/fnukU3zwAw
Общо 706 549 души в 24 провинции бяха засегнати от тайфуна, а 436 911 души бяха принудени да напуснат домовете си, поясни агенцията за бедствия.
Филипините са засегнати от средно около 20 тропически циклона годишно. Една от най-силните бури, които някога са засягали страната, беше супертайфунът "Хаян" през ноември 2013 г., който отне живота на около 7000 души, а цели села бяха разрушени. Стихията остави тогава 4 милиона души без дом.