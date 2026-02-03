А мериканската суперзвезда в ски спорта Линдзи Вон ще се участва на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано Кортина, въпреки че получи „пълно разкъсване“ на предната кръстна връзка в петък, предава Си Ен Ен.

Вон обяви, че „олимпийската ѝ мечта не е приключила“, като 41-годишната скиорка потвърди участието си на пресконференцията във вторник на Олимпийския стадион по кърлинг в Кортина.

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Тя трябва да стартира в женското спускане в неделя, преди да се състезава и в супергигантския слалом и в отборната надпревара. Тренировките ѝ ще започнат в четвъртък, преди церемонията по откриването на Олимпийските игри в Италия.