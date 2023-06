Изумителен теч в Японско море: Водата стана червена

П осетителите на курортен град в Югозападна Япония преживяха шок, когато се събудиха и откриха, че обикновено кристално чистото море е придобило зловещ червен оттенък - след като местна пивоварна е допуснала теч.

Снимки и видеоклипове, споделени в интернет, показват кървавочервена вода, която тече през реките и пристанищните райони на град Наго, на остров Окинава - дестинация, по-известна с изумрудените води и пясъчните плажове.

Местната пивоварна обаче призова хората да не се притесняват, заявявайки, че е имало теч в една от нейните фабрики и че оцветената вода не представлява опасност за хората или морските обитатели.

"Смятаме, че това е причинено от изтичане на пропиленгликол - хранителна добавка, включена в разпоредбите за прилагане на Закона за хигиената на храните - съдържащ се в охлаждащата вода, използвана за охлаждане на нашите фабрични съоръжения. Смятаме, че изтеклата охлаждаща вода се е вляла в реката през дъждовна канавка, което е довело до почервеняване на морето", заявиха от пивоварна "Орион".

