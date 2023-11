Израелските въоръжени сили са прехванали ракета в района на Червено море

И зраелските въоръжени сили заявиха днес, че са използвали система за противовъздушна отбрана "Ероу", за да прехванат ракета в района на Червено море, след като сирени за въздушна тревога се задействаха в пристанищния град Ейлат в южната част на страната, предаде Ройтерс.

A missile aimed at Israel's territory was detected & intercepted in the Red Sea region by the IDF using the Arrow long-range ballistic missile defense system.



The target was destroyed & didn't breach Israeli territory.



📸: Arrow interceptor launch during the Swords of Iron war pic.twitter.com/vNnYDmq6r0