Израелски войник бе убит от "вражески самолет"

И зраелската армия съобщи, че един войник е бил убит, а други двама са били ранени в района на Маргалиот на границата с Ливан, като неин говорител потвърди пред АФП, че жертвите са причинени от "вражески самолет".

"Старши сержант резервист Йехезкел Азария от Петах Тиква... загина по време на оперативна дейност в района на Маргалиот, в момента на смъртта си беше на 53 години", се казва в изявление на армията.

