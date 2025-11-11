Свят

Израелски войници убиха мъж и непълнолетен

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“

11 ноември 2025, 09:22
Израелски войници убиха мъж и непълнолетен
Източник: iStock

П оредният смъртоносен инцидент помрачи нестабилното прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като израелската армия съобщи, че нейни войници са убили двама палестинци, които са представлявали заплаха, предаде ДПА.

Гражданската отбрана в крайбрежния анклав, контролирана от "Хамас", съобщи за двама убити при израелска атака близо до южния град Хан Юнис, включително и непълнолетен.

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“, се казва в изявление на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Палестинците предполагаемо пресекли така наречената жълта линия, зад която израелската армия се е оттеглила съгласно примирието от 10 октомври.

През последните седмици е имало и други подобни инциденти. Според контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа, повече от 240 души са били убити при израелски атаки от началото на спирането на огъня.

ЦАХАЛ заяви, че войските му ще продължат да действат, за да отстранят всяка непосредствена заплаха за тяхната сигурност.

Източник: Алексей Маргоевски, BTA    
Газа Израел Палестинци Прекратяване на огъня Хамас ЦАХАЛ Инциденти Заплаха за сигурността Жертви Хан Юнис
Последвайте ни

По темата

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 3 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 2 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 3 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 2 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

Любопитно Преди 7 минути

„Избираме да общуваме много повече с децата си… В повечето случаи криенето на неща от тях просто не работи“, каза принц Уилям

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

България Преди 29 минути

Ще бъдат ли предсрочно прекратени неговите правомощия

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

България Преди 49 минути

Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

България Преди 56 минути

Разследването на ръководената от Лаура Кьовеши институция е срещу петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

България Преди 1 час

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Свят Преди 1 час

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

България Преди 1 час

От СДВР казват, че маневрата е направена неволно

<p>Тръмп даде голямо обещание&nbsp;на Сирия</p>

След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия

България Преди 1 час

Той разговаря със сирийския президент, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

България Преди 1 час

Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Свят Преди 2 часа

Раненият мъж е 34-годишният син на управителя на фирмата

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

България Преди 2 часа

В четвъртък ще се и проведе нов опит за Тристранен съвет

Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ

Свят Преди 2 часа

Сенатът прие компромисен законопроект за слагане на край на шътдауна

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

България Преди 2 часа

През юли той се вряза с колата си в заведение в Разград

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 2 часа

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Свят Преди 2 часа

Цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Днес почитаме покровителя на семейството свети Мина, имен ден имат...

Edna.bg

Любопитна новина за Светльо Вуцов

Gong.bg

Майсторското попадение на Сангаре е WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Коли на НСО засякоха трамвай в центъра на София

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната

Nova.bg