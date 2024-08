Клетви за отмъщение и “сериозни последици“: Какво може да стане в Близкия Изток след убийството на Хания

П ремиерът на Израел предупреди, че агресорите са изправени пред "висока цена" - след отделни удари бяха убити политическият лидер на “Хамас” и старши командир на “Хизбула”, предава Sky News.

“Хамас” и Иранската революционна гвардия потвърдиха, че Исмаил Хания е бил убит в иранската столица Техеран в сряда сутринта.

Въпреки че се смята, че ударът е извършен от Израел, правителството на премиера Бенямин Нетаняху не пое отговорност и каза, че няма да коментира убийството.

Погребалната церемония за убития лидер на „Хамас” започна в Техеран

Без да споменава убийството на Хания, Нетаняху каза, че Израел наскоро е нанесъл съкрушителни удари на поддръжниците на Иран, включително “Хамас” и “Хизбула”, и ще отговори със сила на всяка атака.

„Готови сме за всеки сценарий и ще стоим обединени и решителни срещу всяка заплаха“, каза той в телевизионно изявление.

Нетаняху похвали Израелските отбранителни сили за удара им срещу старшия командир на “Хизбула” Фуад Шукр в столицата на Ливан Бейрут като отмъщение за ракетен удар в окупираните от Израел Голански възвишения, при който загинаха дузина млади хора.

Нетаняху нарече Шукр “един от най-търсените терористи в света” и добави: “Той беше ключов фактор във връзката между Иран и “Хизбула”.

Нетаняху каза, че "няма да се поддаде" на гласове, призоваващи за край на войната в Газа.

Нетаняху каза, че правителството му е взело "смели решения" въпреки външния натиск.

“Ще продължим да се борим заедно и с Божията помощ ще бъдем победители“, заяви той, цитиран от Sky News.

Това беше “много уверена и войнствена заявка“ от Нетаняху, каза международният кореспондент на Sky Джон Спаркс, добавяйки, че Нетаняху “звучи щастлив” и “доволен от себе си”.

