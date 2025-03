Демонстрации в Израел: Хиляди искат ново споразумение с "Хамас" за заложниците

Х иляди израелци излязоха на нови протести в цялата страна в събота с искания за ново споразумение с палестинската групировка „Хамас“ за освобождаване на заложниците, които все още са в плен в ивицата Газа, съобщи ДПА.

Според израелски медии няколко хиляди души са участвали в митинги само в Тел Авив.

Някои от протестите бяха открито насочени срещу дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху.

Израел спира хуманитарната помощ за Газа

Организаторите на демонстрациите съобщиха за десетки хиляди участници.

Яир Хорн, който беше освободен от плен в Газа в средата на февруари, отправи критика към подновените военни операции в Газа.

Боевете застрашават всички заложници, каза Хорн и добави: „Аз бях там, чувах танкове да минават над мен, вървях през тунели по време на бомбардировките“.

Protests in Israel after Hamas published a video with a hostage. Many of the participants are families of hostages. They demand a deal that will set them free. pic.twitter.com/nHxs341215