Израел призова за незабавна евакуация на части от Бейрут

И зраелската армия призова днес за незабавна евакуация на жителите на южните квартали на ливанската столица Бейрут, предаде Ройтерс. Предупреждението идва в контекста на израелската сухопътна операция на ливанска територия, насочена срещу бастиони на ливанската шиитска групировка "Хизбула", уточнява агенцията.

#Lebanonnews : A series of explosions were heard early Saturday over #Beirut 's southern suburbs, AFP correspondents reported, after the #Israeli army issued evacuation orders for parts of the area. https://t.co/uhEgNOglog

Междувременно Държавният департамент на САЩ обяви в изявление снощи, че американското правителство ще отпусне нова хуманитарна помощ на стойност 157 милиона долара за населението, засегнато от конфликта в Ливан и региона.

The U.S. is at the forefront of humanitarian response to the growing crisis in Lebanon, announcing nearly $157 million in assistance today. We are committed to supporting those in need and delivering essential aid to displaced civilians, refugees and the communities hosting them.