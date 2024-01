Израел показа фабрика за оръжия на "Хамас" (СНИМКИ/ВИДЕО)

И зраел показа на медиите фабрика за оръжия на "Хамас", предаде Франс прес.

Обектът се намирал в централната част на анклава и представлявал комплекс от тунели и цехове, представени на журналистите като най-големият обект за производство на оръжия на "Хамас", откриван досега от началото на войната в ивицата Газа.

Фабриката в Бурейдж беше показана на журналисти, доведени там от израелските въоръжени сили. В обекта е трябвало да има завод за цимент и за други индустриални продукти, поясни говорителят на израелската армия Даниел Хагари. Но там са се произвеждали оръжия като снаряди и ракети, които били складирани в подземни скривалища, оборудвани с просторни асансьори.

The IDF uncovered the biggest long-range rocket manufacturing facility in #Gaza so far, with its connecting underground tunnels. The weapons factory will be destroyed. #October7massacre #October7 #Hamas #HamasRapists #HamasisISIS #Israel pic.twitter.com/0PuIYLciC4

Фабриката се намирала покрай пътя "Салахедин", който свързва северната с южната част на ивицата Газа и по който се доставя хуманитарната помощ от "Рафах" на границата с Египет към град Газа. "Хамас" неслучайно избрал това място за фабриката, защото бил убеден, че израелските сили няма да нанесат удари по тази пътна артерия.

На журналистите, посетили фабриката, са били показани детонатори, които служат, за да изстрелят ракети, които могат да достигнат мишена на 100 километра разстояние, тоест два пъти разстоянието между северната част на ивицата Газа и Тел Авив.

Оръжията били произведени с материали и продукти, предназначени за гражданска употреба (в земеделието, строителството, болници).

Andy Vermaut shares:Israeli army shows underground 'weapons factory' in Gaza: Israel's military on Monday showed journalists what a spokesman described as a cluster of weapons factories and tunnels used by Hamas militants in the Gaza Strip to… https://t.co/CCCRF7mcCD Thank you. pic.twitter.com/rFqZVUksoF