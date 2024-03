Израел обяви 7 октомври за Ден за възпоменание на загиналите при атаката на "Хамас"

П равителството на Израел днес реши да въведе национален ден за възпоменание, на който всяка година да се почита паметта на загиналите при "катастрофата" - нападението, извършено на 7 октомври от палестинската ислямистка групировка "Хамас" в южната част на страната, се казва изявление на канцеларията на премиера, цитирано от Франс прес.

"Израелското правителство гласува единодушно за въвеждане на национален ден за възпоменание, на който да се отбелязва годишнината от катастрофата, сполетяла държавата Израел на 7 октомври" (миналата година - бел. ред.), се казва в изявлението.

Всяка година в 11 ч. ще се състои церемония "в памет на войниците, загинали във войната, а в 13 ч. - в памет на убитите мирни граждани" на 7 октомври, се казва се уточнява в него.

Never Forget. Never Forgive!



Israel has established a national Day of Remembrance of the Israeli genocide on October 7 and the war launched against Israel.



Remembrance Day will be celebrated annually on Tishrei 24 according to the Jewish calendar. pic.twitter.com/MhwoT7TRRm