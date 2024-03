Хутите и "Хамас" обсъдиха "разширяване на конфронтацията" срещу Израел

Н а среща в Ливан с "Хамас" и с други палестински фракции подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обсъдиха "разширяване на конфронтацията и обкръжаване" на Израел, разкри представител на хутите пред АФП.

Представители на "Хамас", групировката „Ислямския джихад“ и Народния фронт за освобождение на Палестина се срещнаха миналата седмица с хутите в Бейрут, каза служителят при условие за анонимност. В петък палестински източници потвърдиха, че срещата се е състояла, като един от тях каза, че представителите са обсъдили "механизми за координиране на съпротивата си" за "следващия етап" от войната в Газа, която вече е в шестия месец.

#IsraelPalestineWar: #Palestinian sources informed Agence France-Presse on Friday evening that a rare meeting was held between leaders of the #Hamas movement and the #Houthis to discuss "mechanisms for coordinating resistance activities" against #Israel.https://t.co/OHPQr9odtg