Свят

Израел удари оръжейни складове на Хизбула в Южен Ливан

Междувременно "Хизбула" е под нарастващ натиск да се разоръжи, като ливанската армия вече е изготвила план за обезоръжаването ѝ, започвайки именно от юга на страната

28 септември 2025, 20:31
Израел удари оръжейни складове на Хизбула в Южен Ливан
Източник: БТА/AP

И зраелската армия съобщи, че е нанесла удари по оръжейни складове на въоръжената групировка "Хизбула" в южната част на Ливан.

„Преди кратко време израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) удариха складове за оръжие на „Хизбула“ в южен Ливан. Тези оръжейни депа бяха използвани от терористичната организация за планиране и извършване на нападения срещу държавата Израел“, се казва в официално изявление на армията.

Въпреки примирието от ноември, което сложи край на над година враждебни действия между "Хизбула" и Израел, израелската страна продължава редовните си въздушни удари по Ливан и все още поддържа военно присъствие на пет гранични позиции вътре в ливанска територия.

Междувременно "Хизбула" е под нарастващ натиск да се разоръжи, като ливанската армия вече е изготвила план за обезоръжаването ѝ, започвайки именно от юга на страната.

САЩ също оказват сериозен натиск върху Бейрут да предприеме действия, като към това се прибавят и продължаващите израелски въздушни удари.

Въпреки това, в събота лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви пред свои привърженици, че групировката няма да позволи да бъде разоръжена. Изказването му бе по повод една година от убийството на предшественика му Хасан Насрала, извършено от Израел.

"Хизбула" остава единствената значима въоръжена сила в страната, на която беше позволено да запази оръжията си след края на ливанската гражданска война, тъй като продължаваше съпротивата срещу израелската окупация на юга.

Основните територии под влиянието на групировката са предимно шиитските райони в южен и източен Ливан, както и южните части на Бейрут.

През октомври 2023 г. "Хизбула" започна да изстрелва ракети по Израел в знак на подкрепа към "Хамас" в Газа. Седмици на взаимни нападения прераснаха в пълномащабна война през септември 2024 г., преди да бъде постигнато примирие два месеца по-късно. 

Източник: БГНЕС    
Израелска армия Хизбула Ливан Израел Въздушни удари Разоръжаване Оръжейни складове Примирие Южен Ливан Военни действия
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
