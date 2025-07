Израел ликвидира "терорист" край Бейрут, удари кола в натоварен трафик

В оенновъздушните сили на Израел атакуваха няколко обекта в Ливан днес, включително кола в час пик край Бейрут, предаде ДПА.

Репортер на агенцията съобщи, че две ракети са ударили магистрала на юг от Бейрут, докато е имало множество коли на пътя. Малко след това е забелязан дим, излизащ от изгорелите останки на кола отстрани на пътя.

Един човек е убит и трима са ранени, съобщи здравното министерство на Ливан.

Израел порази хиляди ракетни установки в Южен Ливан

Израелските въоръжени сили съобщиха, че край ливанската столица са "елиминирали терорист", който е работил за силите "Кудс", част от Революционната гвардия на Иран. Израелската армия твърди, че той е внасял контрабандно оръжия за чуждестранното подразделение на елитните военни сили на Иран и че е отговорен за терористичните атаки срещу израелски цивилни и войници.

Атака в такъв сериозен трафик и толкова близо до столицата е необичайна, отбелязва ДПА.

