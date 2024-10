Израел атакува разузнавателната централа на "Хизбула" в Бейрут

И зраелските сили атакуваха разузнавателната централа на "Хизбула" в Бейрут, както и подземна фабрика за оръжия, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Преди нападението бяха взети мерки, с които да се ограничат жертвите сред цивилното население, и бяха издадени предварителни предупреждения, заяви армията.

Israel’s military says it attacked Hezbollah’s intelligence HQ in Beirut https://t.co/bfKUHJezHQ

На видеозапис от израелския удар, публикуван в социалната мрежа "Екс", се вижда поразяването на многоетажна сграда.

Израелските сили съобщиха и за убийството на високопоставения командир на групировката в Южен Ливан Ал Хадж Абас Салама, като се твърди, че той е отговорен за множество атаки срещу Израел и е ръководил силите на "Хизбила" в региона на граничния ливански град Бинт Джбейл.

Убити бяха и комуникационният експерт на "Хизбула" Рада Абас Авада и ръководителят на звеното за производство на оръжия Ахмад Али Хюсеин, посочи израелската армия.

100+ rockets fired at Northern #Israel from #Lebanon as two IDF strikes hit #Hezbollah sites in #Beirut pic.twitter.com/yVznvX6Tp6