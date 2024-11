20 години по-късно: Възобновяват разследване на жестоко убийство на банкер, застрелян пред дома му

Д етектив, разследващ убийство, отхвърля опасенията, че висш полицейски служител на Шотландия е „безсърдечен“ заради отказа си да се срещне със семейството на банкер, застрелян на прага на дома му преди 20 години.

30-годишният Алистър Уилсън, баща на две деца, е прострелян смъртоносно в дома си в Шотландските планини на 28 ноември 2004 г., но смъртта му и до днес остава неразкрита.

Още през септември висшият служител на шотландското право, адвокат Дороти Бейн, разпореди ново разследване на случая, ръководено от нов екип от полицейски служители и прокурори.

В момента по операция „Сабин“ работи екип от 14 служители, като се очаква през следващите седмици към разследването да бъдат привлечени още служители.

Отношенията между полицията и семейството на Уилсън обаче са се влошили през годините.

Семейството, което миналата година се оплака от разглеждането на случая, наскоро заяви, че е загубило доверие в „некомпетентната“ полиция на Шотландия и в способността ѝ да осигури справедливост за Уилсън.

Главният инспектор Сюзън Чоу, стратегическият старши разследващ офицер, който сега отговаря за случая, призна, че в момента „не е в състояние“ да арестува никого, но е убедена, че екипът ѝ ще проведе задълбочено разследване.

В разговор с кореспондента на Sky News в Шотландия Конър Гилис старши инспектор Чоу заяви, че сега, 20 години по-късно, е разбираемо, че това е „наистина труден момент за семейството“.

Детективът заяви, че това е цялостно ново разследване на случая, а не преразглеждане, което се е случвало няколко пъти в миналото.

Разследващите заявиха, че това „означава да се върнем назад, да се върнем към 2004 г. и да разгледаме какво се е случило по това време, а не да преразглеждаме различни аспекти от него“.

„Така че ще прегледаме цялата информация, с която разполагаме, ще я консолидираме и ще разгледаме всички доказателства, с които разполагаме, и ще използваме новите възможности и ще продължим напред. Търсим отговори за семейството на Алистър. Търсим отговори за Вероника, за децата, за родителите на Алистър“.

На въпроса какво е забавянето по отношение на извършването на арест във връзка със случая, разследващите отхвърлиха последните 20 години и заявиха, че повторното разследване е в „ранен етап“.

Те добавиха: „Разглеждаме всички линии на разследването и към момента няма нищо, което да сме отхвърлили“.

В предишно интервю за „Скай нюз“ главният инспектор Джо Фарел заяви, че полицията в Шотландия остава „абсолютно ангажирана“ с разкриването на убийството.

Семейството на г-н Уилсън разкритикува главен инспектор Фарел и я обвини в „безчувственост“, тъй като заяви пред медиите, че няма да се срещне с тях въпреки молбите им.

Окръжният прокурор Чоу защити решението на своя началник.

Убийството

На 28 ноември 2004 г. г-н Уилсън е застрелян в дома си. Той умира по-късно в болница.

Той чете приказки за лека нощ на двамата си малки синове, когато на входната им врата почуква мъж.

Когато съпругата на г-н Уилсън Вероника отворила, убиецът се обърнал към жертвата си по име.

Убиецът подал на г-н Уилсън син плик.

Г-н Уилсън влязъл за кратко в дома си, но когато се върнал до вратата, бил застрелян.

Досега никой не е обвинен в убийството му.

През 2022 г. полицията в Шотландия заяви, че спорът за настилката в хотел „Хавелок“ е бил „важен“ за разследването.

