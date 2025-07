Изключването на работещ двигател е довело до авиокатастрофата в Южна Корея

Р азследването на катастрофата с полет 2216 на Jeju Air е към своя край.

Почти осеммесечното разследване на южнокорейските власти за катастрофата на Jeju Air полет 2216 е към финала си. Разследващите установиха, че пилотите по погрешка са изключили работещия двигател.

На 29 декември миналата година самолетът на Jeju Air се разби край летище Муан след сблъсък с ято патици, при което загиват 179 души. Единствените оцелели са стюардеса и стюард, седящи в опашната част на самолета, където ударът е бил най-слаб.

Разследването разкрива, че след удара с птиците десният двигател е получил сериозни повреди, докато левият е останал почти непокътнат. Пилотите обаче се объркват и по погрешка изключват работещия двигател, което води до загуба на тяга. Те се опитват да приземят самолета, но по неясни засега причини колесникът не се разтваря - вероятно заради повреда в хидравличната система, причинена от удара.

Самолетът се приземява по корем в края на пистата, но не успява да спре навреме и се удря в бетонна стена, поддържаща локализиращите антени.

Първоначално е било предвидено финалният доклад да бъде публикуван през уикенда, но предварителното четене от страна на близките на загиналите довежда до отлагането му. Според семействата, докладът се опитва да открие изкупителна жертва сред пилотите и прикрива вината на Boeing и Jeju Air. Те са особено възмутени, че бетонната стена в края на пистата, в която самолетът се е блъснал, не е включена в анализа. Според тях именно тази стена е направила инцидента фатален – ако я е нямало, самолетът е щял да спре и вероятно е нямало да има експлозия.

Източник, близък до разследването, заявява пред Reuters, че комисията разполага с достатъчно данни и не планира съществени промени в доклада.

Подобни инциденти от миналото

Това не е първият случай, при който пилоти погрешно изключват работещ двигател, водещо до фатална катастрофа.

През 1989 г., самолет на British Midland Airways, полет 092 от Лондон за Белфаст, получава повреда в левия двигател, след като се откъсва една от перките. Пилотите по грешка спират десния двигател и се опитват да кацнат аварийно на летище East Midlands. Повреденият двигател обаче отказва напълно, и самолетът се разбива само на 475 метра от пистата, убивайки 47 от 126 пътници и членове на екипажа.

