Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен"

8 декември 2025, 22:29
Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари
М инистър-председателят на Великобритания Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридих Мерц - обсъдиха "положителното развитие" по въпроса за използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на "Даунинг стрийт" 10 от днес.

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен и че трябва да продължим да увеличаваме подкрепата за Украйна и икономическия натиск върху (руския президент Владимир) Путин, за да сложим край на тази варварска война", заяви говорител на Стармър.

Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

"На фона на продължаващите дипломатически усилия, Европа трябва да стои до Украйна (...) Те (лидерите на Великобритания, Франция и Германия - бел. ред.) обсъдиха и положителното развитие по въпроса за използването на блокираните суверенни руски активи в помощ на възстановяването на Украйна", добави говорителят.

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

