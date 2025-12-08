Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

М инистър-председателят на Великобритания Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридих Мерц - обсъдиха "положителното развитие" по въпроса за използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на "Даунинг стрийт" 10 от днес.

Merz: Ukraine’s fate is Europe’s fate. We’re here to see how we can step up our efforts. No one should have any doubt: our support will not falter. pic.twitter.com/imeELgwNkx — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) December 8, 2025

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен и че трябва да продължим да увеличаваме подкрепата за Украйна и икономическия натиск върху (руския президент Владимир) Путин, за да сложим край на тази варварска война", заяви говорител на Стармър.

Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

"На фона на продължаващите дипломатически усилия, Европа трябва да стои до Украйна (...) Те (лидерите на Великобритания, Франция и Германия - бел. ред.) обсъдиха и положителното развитие по въпроса за използването на блокираните суверенни руски активи в помощ на възстановяването на Украйна", добави говорителят.