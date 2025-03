Зачестяват ли самолетните катастрофи?

П рез последните два месеца станахме свидетели на четири търговски самолетни катастрофи. Три от тях бяха фатални. Ако включим и частните самолети, броят на инцидентите нараства до 113 от началото на 2025 г.; 15 от тях са фатални. Струва ни се много.

Но, добре...

Така ли е наистина? Дали напоследък виждаме повече въздушни бедствия, или просто им обръщаме повече внимание? Защо въздушният транспорт би станал по-малко безопасен - и дали влошаваме или подобряваме проблема?

Отговор търси IFLscience .

Първи въпрос: наистина ли самолетните катастрофи са се увеличили в момента?

Не. Всъщност, данните от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) показват, че през януари и февруари тази година са регистрирани значително по-малко авиационни произшествия, инциденти и събития, отколкото през 2024 или 2023 г.

Въпреки поредицата от скорошни нашумели инциденти, историята, разказана от статистиката, остава същата: летенето все още е, понастоящем, най-безопасният вид транспорт. Това е вярно в почти абсурдна степен, всъщност: при вашето средно пътуване на дълги разстояния трябва да "внимавате как стигате до летището", каза Исмо Аалтонен, бивш ръководител на разследването на въздушни бедствия във Финландия, пред BBC Verify тази седмица, тъй като "това е най-опасната част от пътуването в сравнение със самия полет".

Това е резултат, който е показателен за ясна дългосрочна тенденция. Между 2005 и 2023 г. броят на авиационните произшествия в световен мащаб е спаднал от 4,4 на милион заминавания до 1,9, според данни на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), орган на ООН, който следи глобалните въздушни инциденти. Броят на смъртните случаи при произшествия с търговски самолети също е намалял повече от 11 пъти, от 824 през 2005 г. на 72 през 2023 г.

Накратко: летенето никога не е било по-безопасно и скорошната поредица от нашумели катастрофи не променя това.

Пътуването със самолет "е изключително безопасно", каза Арнолд Барнет, професор по статистика в MIT Sloan School of Management, който също публикува проучване за статистиката на авиационната безопасност миналия август, пред Conde Nast Traveler миналата седмица.

"Ако видите малко дете на американско летище, има пет пъти по-голяма вероятност то да порасне и да стане президент на САЩ, отколкото да загине в предстоящия полет."

Вярно е, че през последните два месеца имаше четири катастрофи на търговски самолети - три от тях фатални - но както посочва Дарил Кембъл от The Verge, това са четири от около 6,2 милиона полета, които са се случили през същия период. Нека си го кажем: един на повече от милион все още е доста добър шанс за оцеляване.

"Последните инциденти неизбежно ще привлекат вниманието и фокуса към авиационния сектор. Въпреки това, подобни събития остават почти невъзможни за изчисляване", каза Дамиен Девлин, преподавател по авиационен мениджмънт в Университета на Източен Лондон, пред The Telegraph миналата седмица.

Но, посочи той, "за да добиете представа, човек трябва да пътува със самолет всеки ден в продължение на 103 239 години, за да се сблъска със злополука със смъртен случай."

И така, защо ни се струва, че самолетите се разбиват по-често?

В момента има няколко неща, които изкривяват възприятието ни за честотата на самолетните катастрофи. Първото е простата статистика: "За всеки дългосрочен риск, през половината от времето наблюдаваният процент ще бъде по-висок", каза Дейвид Шпигелхалтер, почетен професор по статистика в Университета в Кеймбридж, пред The Verge.

"Не трябва да очакваме събитията да бъдат еднакво разпределени. Ще има очевидни струпвания."

С други думи: понякога просто се случват гадни неща. Буквално не можете да имате късмет през цялото време: "Ако хвърляте монета многократно, обикновено ще получавате редуване между ези и тура", каза Барнет пред Conde Nast. "Но от време на време, със сигурност ще получите шест езита подред или седем тури подред."

"Когато събитията са редки, както са самолетните катастрофи с голям брой загинали в момента, е [статистически] нормално да има дълги периоди без никакви събития, редувани с кратки моменти с няколко събития", обясни той. "Но събитията всъщност не се случват по-често."

Проблемът е, че живеем в епоха на постоянни и моментални новинарски актуализации - а ужасните изображения на разбити самолети определено водят до кликания. Авиационните произшествия може да са били много по-вероятни през 60-те и 70-те години, но нашите родители и баби и дядовци просто не са били захранвани с хилядите горещи коментари и снимки, на които сме изложени днес, което увеличава общата ни тревожност около летенето.

"Тези събития са преувеличени в контекста на социалните медии", каза Уилям Брейди, асистент-професор по мениджмънт и организации и публикуван изследовател на социалните медии в Северозападния университет, пред Thrillist миналата година - всъщност след подобна вълна от авиационни злополуки.

"Не само виждаме тази информация да идва от медийни източници, но виждаме хора в нашата социална мрежа, които понякога са наши приятели, понякога просто хора, с които сме слабо свързани, но те са хора и те препредават тази информация [...] това ни кара да разбираме това като нещо, което е често срещано."

"Ако сте потребител и гледате тези истории, не виждате колко самолета са били успешни в полетите си, което е много", посочи Брейди. "Виждате само нещото, което [привлича] вниманието ви, нещото, за което се съобщава, катастрофите."

И така: лош късмет и възходът на социалните медии. Това ли е всичко, което е виновно? Е, да, най-вече - но има една огромна, неоново оранжева объркваща променлива, която бихме пропуснали да пренебрегнем: скорошните съкращения в Американската федерална авиационна администрация, или FAA.

Вероятно ли е да се увеличат самолетните катастрофи?

Почти веднага, след фаталния сблъсък във въздуха на 29 януари близо до националното летище Роналд Рейгън Вашингтон, социалните медии бяха наводнени с обвинения, че бедствието е пряко причинено от скорошните политически решения на режима на Тръмп.

"20 януари: уволнен директор на FAA; 21 януари: замразяване на наемането на диспечери на въздушното движение; 22 януари: разпуснат Консултативен комитет по безопасност на авиацията; 28 януари: изпратено искане за обратно изкупуване/пенсиониране до съществуващите служители; 29 януари: първи американски сблъсък във въздуха от 16 години", обобщи адвокатът по технологии и граждански права Т. Грег Дусет в публикация в Bluesky по това време. "Да направим Америка отново велика!"

Времето със сигурност беше подозрително - но според експерти по това време, дори тези промени и съкращения е малко вероятно да са произвели толкова драматични ефекти толкова бързо.

"Действията на президента Тръмп не биха довели до толкова незабавно въздействие", каза Джим Кардосо, бивш полковник и пилот от ВВС на САЩ, а сега старши директор на Глобалния и национален институт за сигурност на Университета на Южна Флорида, пред PolitiFact на 30 януари.

"Всички процеси за контрол на въздушното движение в района на Вашингтон са добре установени отдавна", каза Кардосо.

"Персоналът, участвал в инцидента - екипажите от двата самолета и [диспечерите на въздушното движение], намиращи се на място по време на инцидента - също нямаше да бъдат засегнати."

Казано това - мина повече от месец от тези промени в политиката и междувременно видяхме стотици служители на FAA, уволнени едностранно. Трябва ли да очакваме съответна промяна в безопасността на авиацията? И ако да, кога?

Е, очевидно никой не знае бъдещето със сигурност - но нека просто кажем, че прогнозата не е страхотна. Съкращенията "със сигурност [няма] да подобрят безопасността", каза пред Politico миналата седмица Джеф Гузети, консултант по авиационна безопасност, който е дългогодишен служител както в FAA, така и в NTSB. "Това може само да увеличи риска."

Служителите на Тръмп настояват, че са уволнени относително малко хора, всички стажанти - въпреки че това не означава непременно това, което звучи - и че "нито диспечерите на въздушното движение, нито специалистите, които изпълняват критични за безопасността функции, са били уволнени." Но синдикатът, представляващ служителите на FAA, Professional Aviation Safety Specialists (PASS), казва, че много от уволнените са заемали важни роли в подкрепа на диспечерите на въздушното движение, съоръженията и технологиите, които поддържат авиацията безопасна.

"Диспечерите на въздушното движение не могат да вършат работата си без нас", каза бивш служител, който говори пред Politico при условие на анонимност. "За да бъда откровен, без нашия екип [...] пилотите буквално биха летели на сляпо."