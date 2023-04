Превзеха лаборатория с опасни вируси в Судан: Какви са рисковете?

Б ойци в опустошения от конфликти Судан са окупирали националната обществена лаборатория, в която се съхраняват проби от болести, включително полиомиелит и морбили, което създава "изключително, изключително опасна" ситуация, заяви Световната здравна организация, предаде АФП.

Бойците "изгониха всички техници от лабораторията... която е изцяло под контрола на една от воюващите страни като военна база", заяви Нима Саид Абид, представител на СЗО в Судан.

#Sudan: 'High bio-hazard risk' in Sudan after laboratory seized, #WHO says



*There is a "high risk of biological hazard" in the Sudanese capital Khartoum after one of the warring parties seized a laboratory holding measles and cholera pathogens and other hazardous materials… pic.twitter.com/munTWEmgTb