Изгубен турист в Австралия оцеля 13 дни сам в планината

Т урист, изчезнал за почти две седмици в Нов Южен Уелс, Австралия, беше намерен жив, след като е оцелявал само на плодове и две мюсли барчета.

23-годишният студент по медицина Хади Назари изчезна на 26 декември, 2024г, след като се е отклонил от пътеките, за да направи снимки по време на поход с приятели в Националния парк Косцюшко в Снежните планини. Стотици хора, включително близките му, се включиха в издирването му, за да открият младия мъж.

Wonderful news … Hadi Nazari, 23, has been found alive and seemingly well after being missing in Kosciuszko National Park for 13 days. His family is elated. Paramedics have assessed the hiker. Thanks and well done to the many who joined the search.



