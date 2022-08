Изгоря най-дългият дървен мост в Китай

Н ай-дългият дървен мост в Китай, изграден преди повече от 900 години, напълно рухна в резултат на пожар, предаде БТА.

Древната структура се намира в източната провинция Фуцзян. Пожарът е напълно потушен, няма пострадали при инцидента. Причините за избухването на пламъците се изясняват.

Общата дължина на моста бе 98,2 метра, а ширината му - 4,7 метра. Изграден е преди 917 години по време на управлението на династията Сун (960 г.-1279 г.).

Мостът е поразен от пожар през 1742 г., но оцелява и е възстановен. През 2006 г. е включен в списъка на защитените обекти в Китай. Считан е за най-дългия дървен мост със свод в страната.

🇨🇳❤️‍🔥At a sensitive moment in the communist military exercise, Fujian's nearly 1,000-year-old "Wan'an Bridge" catches fire and burns down. The longest existing wooden arch bridge in mainland China, Wan'an Bridge, is located in Fujian. On the evening of … pic.twitter.com/e8iGxapY2A