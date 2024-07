Изборите във Венецуела: И двамата кандидати за президент твърдят, че са спечелили

И президентът на Венецуела Николас Мадуро, и съперникът му от опозицията Едмундо Гонсалес обявиха победа в президентските избори след вота, който протече на фона на обвинения в задкулисие и отделни случаи на насилие, предаде Ройтерс. (*Видеото е архивно!)

Избирателната служба на страната след полунощ местно време обяви, че Мадуро печели трети мандат с 51% от гласовете, въпреки че много социологически проучвания показаха победа за опозицията.

Според властите опозиционният кандидат Гонсалес е получил 44 на сто от гласовете, въпреки че по-рано снощи той каза, че „има повод за празнуване“ и поиска поддръжниците му да наблюдават броенето на бюлетините.

След обявяване на официалните резултати Мадуро излезе пред президентския дворец, за да поздрави привържениците си, като каза, че преизбирането му е „триумф на мира и стабилността“ и повтори твърдението, което изказваше по време на цялата си предизборна кампания, че избирателната система на Венецуела е „прозрачна“. Той посочи, че още днес ще подпише указ за провеждане на „голям национален диалог“.

Над столицата Каракас проехтяха фойерверки, а дронове очертаха със светлини в небето над президентския дворец лика на Мадуро.

Лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо от своя страна посочи, че Гонсалес е спечелил изборите със 70% от гласовете, а множество независими социологически проучвания и бързо преброяване доказват победата му.

#BREAKING #Venezuela Venezuela has started voting in its presidential election today. The National Electoral Council will announce initial results late Monday night.



The winner needs a simple majority of votes.



Footage: Sputnik pic.twitter.com/2VSVVdjlbI