Южна Корея влиза в изборна буря

Б ившият министър на труда Ким Мун-су спечели президентската номинация на най-голямата консервативна партия в Южна Корея, предаде Асошиейтед прес.

Така той ще се изправи в тежка за десницата битка с фаворита и кандидат на либералите за поста И Дже-мьон, отбелязва АП.

Ким спечели приключилите днес първични избори в партията, след като събра 56,5% от гласовете и надделя над единствения си съперник за президентската номинация Хан Дон-хун, съобщиха консерваторите в обръщение на живо по телевизията.

Останалите претенденти отпаднаха още на предишните турове.

На 3 юни южнокорейците ще изберат приемник на консервативния президент Юн Сук-йол, представител на партия "Силата на народа". Юн беше отстранен от длъжност с импийчмънт заради въведеното от него злополучно военно положение на 3 декември. В началото на миналия месец съдът потвърди правомерността на импиймънта и отстрани Юн окончателно от властта.

Според наблюдатели Ким ще търси обединение с други консервативни сили, като например с бившия премиер Хан Док-су, за да не се разпилее консервативният вот и да увеличи шансовете си да победи И.

Ким е противник на решението на парламента за импийчмънт на Юн, но обяви, че уважава решението на Конституционния съд, който в началото на април потвърди законността на действията на законодателния орган.

Импийчмънтът на Юн предизвика вътрешно разцепление в партия "Силата на народа" и се превърна в една от основните теми в първичната надпревара.

Хан, който беше правосъден министър при Юн, е начело на реформаторска, но малцинствена партийна фракция, която подкрепи опозицията при гласуването на импийчмънта на Юн. Тази покдпрепа се оказа решаваща, за да може внесеното от опозицията искане за отмяна на военното положение и импиймънт на президента да бъде прието в Националното събрание, тъй като на опозиционните партии не достигаха осем гласа за нужното мнозинство от две трети за приемане на мярката.

