Южна Корея увеличава 8 пъти помощта си за Украйна за 2024 г.

Ю жна Корея днес огласи, че през следващата финансова година ще предостави на Украйна финансова помощ в размер на 520 млрд. вона (394 млн. долара), което е осемкратно увеличение спрямо тази година, предаде Ройтерс.

Пакетът от помощи включва 130 млрд. вона за възстановяване, 260 млрд. вона за хуманитарна помощ и още 130 млрд. вона чрез международни организации, става ясно от южнокорейския бюджет за 2024 г.

Южна Корея ще предостави на Украйна още оборудване за разминиране

През юли президентът Юн Сук-йол обяви, че през тази година страната му ще предостави "големи количества военни доставки", без да дава повече подробности.

