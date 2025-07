Южна Корея ще подобри взаимоотношeнията си с Китай и Русия

П резидентът на Южна Корея И Дже-мьон каза на днешната пресконференция по повод първите си 30 дни на поста, че ще нормализира условията за демокрацията в страната и ще подобри бързо взаимоотношенията с Китай и Русия, предаде Ройтерс.

Той заяви, че от друга страна дава най-доброто от себе си за "взаимноизгоден и устойчив" резултат от търговските преговори със САЩ.

