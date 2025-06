Южна Корея: След военно положение и импийчмънт – избори

М илиони южнокорейци днес гласуват на извънредни избори за нов президент, предизвикани от свалянето на консерватора Юн Сук-йол, който сега е изправен пред взривоопасен процес по обвинения в бунт заради краткотрайното въвеждане на военно положение през декември миналата година, предаде Асошиейтед прес.

Според предизборните проучвания либералният съперник на Юн – И Дже-мьон, се очертава да спечели лесно,

възползвайки се от дълбокото обществено разочарование от консерваторите след провала на военното положение на Юн Сук-йол.

Основният консервативен кандидат, Ким Мун-су, се бори да спечели умерените, колебаещи се гласоподаватели, тъй като неговата партия „Силата на народа“ остава затънала във вътрешни спорове за това как да се гледа на действията на Юн.

South Koreans vote for new president after Yoon Suk Yeol's ouster; poll body to certify results on June 4



Election pits liberal Lee Jae-myung against conservative candidate Kim Moon Soo@shivanchanana tells you more pic.twitter.com/NR26DceUPu