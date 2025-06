Южна Корея забрани кучешкото месо. Какво ще се случи с кучетата?

К огато не проповядва Божието слово, преподобният Джу Йонг-бонг се занимава с отглеждане на кучета за месо – индустрия, която скоро може да стане незаконна, предаде ВВС. Търговията не върви добре, а от миналото лято Джу се опитва, но не успява да продаде кучетата си, тъй като търговците са все по-колебливи.

Южнокорейското правителство въведе национална забрана за продажба на кучешко месо, която ще влезе в сила през февруари 2027 г. Законът предоставя на фермерите, като Джу, срок да приключат дейността си, но мнозина смятат, че времето е недостатъчно, особено като се има предвид, че прехраната им зависи от този занаят от поколения.

Активисти и експерти в защита на животните застават зад забраната, но също така признават трудностите при нейното прилагане – най-вече свързани с осигуряването на нови домове за кучетата и предотвратяване на тяхната евтаназия.

Фермерите, като Чан-у, са изправени пред затруднения в продажбите на стотици кучета и в затварянето на фермите им. Те се притесняват, че ще бъдат наказвани, ако не успеят да се съобразят с новите правила. Междувременно, усилията на властите и активистите да се справят с въпроса за изоставените кучета не са доказано успешни.

Типично по-големите породи кучета, отглеждани за месо, не са предпочитани за домашни любимци в урбанизирана Южна Корея. Социалната стигма и нуждата от специални разрешения за някои породи също представляват бариера. Пренаселеността на приютите създава допълнително напрежение и възможността за евтаназия изглежда неизбежна за някои животни.

(1/3) BREAKING: An agreement has been reached between vendors and local authorities to close down Gupo Market in Busan, one of the largest dog meat markets in South Korea! pic.twitter.com/1nLQu9ZnDU