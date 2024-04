Южна Корея изстреля втори шпионски сателит

Ю жна Корея изведе в орбита втори военен шпионски сателит, който е произвела. Той беше изстрелян с ракета Фалкон 9 на компанията Спейс Екс, съобщи южнокорейското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

През декември Южна Корея потвърди успешното изстрелване на първия си военен шпионски спътник, също изведен в космоса с ракета на Спейс Екс, която излетя от космическия център "Джон Ф. Кенеди" във Флорида.

SpaceX launches South Korea's second spy satellite amid race with North Korea



