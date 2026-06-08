България

Учителският синдикат отчита висока готовност за протестни действия заради възнагражденията в образованието

Анкета сред над 6500 души показва масово недоволство и подкрепа за стачни действия при липса на увеличение на заплатите

8 юни 2026, 10:51
Учителският синдикат отчита висока готовност за протестни действия заради възнагражденията в образованието
Източник: iStock

С индикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ обобщи резултатите от анкета за нагласите на заетите в системата на средното образование относно Бюджет 2026 и политиката по доходите в сектора. Според данните голяма част от участниците изразяват недоволство от нивото на възнагражденията и готовност за протестни действия при липса на увеличение.

В проучването са участвали над 6500 учители, директори, служители в регионалните управления на образованието (РУО) и Министерството на образованието и науката (МОН). 88% от респондентите са жени, а най-голямата група са участници над 50-годишна възраст. 91% от анкетираните са педагогически специалисти, а останалите са административни служители.

Според данните 96% от участниците смятат, че трудовите възнаграждения в средното образование не съответстват на обема и отговорността на труда им. 2,8% оценяват заплащането като адекватно.

Близо 70% от семействата са подкрепяли исканията на педагозите за 15-процентно увеличение на заплатите, сочи изследване на МБМД

Идеята за обвързване на учителските заплати с резултатите на учениците среща широко неодобрение - 97% от анкетираните се обявяват против, показва още анкетата.

По отношение на евентуални протестни действия 92% заявяват готовност да участват в протести при липса на увеличение на възнагражденията. 71,1% посочват готовност за участие в национална стачка, а 53% подкрепят вариант за незапочване на учебната 2026/2027 година. Част от анкетираните изразяват подкрепа и за предупредителни едночасови протести, митинги и други форми на гражданско недоволство.

Синдикатът посочва, че напрежението в сектора е свързано с разминаване между поети ангажименти и текущото ниво на възнагражденията. Според данните, цитирани в позицията, е заложено заплатите на педагогическите специалисти да достигнат 125% от средната брутна работна заплата, докато към момента те са около 115%, което според синдиката налага увеличение от поне 10%.

В позицията се коментира и обсъждана идея за обвързване на резултатите на учениците със заплащането на учителите. Синдикатът посочва, че причините за ниските образователни резултати са комплексни и включват различни фактори в системата и извън нея.

Като допълнителен елемент на напрежение се посочва решение на Министерството на финансите за временно изтегляне на неизразходвани средства от сметките на около 300 училища до приемането на нов бюджет. Според синдикалната позиция това поражда притеснения в системата.

Исканията на учителите: Изплащане на заплатите по установената формула или протест

Синдикат „Образование“ настоява за среща и преговори относно политиката по доходите в сектора. Сред основните искания са възстановяване на средствата на училищата, запазване на дела на средствата за образование спрямо БВП, както и поетапно достигане на 6% от БВП за образование.

Според синдиката парите за образование за 2025 г. са в размер на 4,9% от БВП.

Организацията заявява готовност да отстоява исканията си чрез синдикални действия при липса на диалог с институциите.

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