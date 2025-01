Историята на Панамския канал и защо Тръмп го иска

Б ъдещият американски президент Доналд Тръмп вече неколкократно заплашва, че ще поеме контрола над Панамския канал. Правителството в Панама настоява, че суверенитета на канала не може да бъде поставян под въпрос. Каква е историята на стратегическия проток между Атлантическия и Тихия океан, съобщи Deutsche Welle.

(Във видеото: Защо Доналд Тръмп поиска Канада, Гренландия и Панамския канал)

Кой построи Панамският канал?

Тръмп много държи да напомни на света, че САЩ построяват канала преди повече от век и така извършват революция в световното корабоплаване. Преди 1914 година корабите, които е трябвало да преминават от Атлантическия в Тихия океан са били принудени да обикалят Южна Америка месеци наред. Дори и най-модерните плавателни съдове не биха могли да извършат този курс за по-малко от две седмици. Благодарение на Панамския канал обаче преминаването от Атлантическия в Тихия океан отнема едва между осем и десет часа.

Наскоро бъдещият американски президент заяви, че между 35 000 и 38 000 американци са загинали по време на изграждането на Панамския канал от 1904 до 1914 година. Действително хиляди хора загиват по време на строежа от малария, жълта треска и инциденти, но сметките на Тръмп не са точни. Според официалните данни жертвите са 5600 души. Възможно е реалният им брой да е по-висок, но по-големият процент от работниците по строежа са били от Барбадос. Загинали са около 300 американци, пише Матю Паркър в книгата си за строежа на Панамския канал "Hell's Gorge: The Battle to Build the Panama Canal".

Възможно е Тръмп да се е объркал, като към загиналите американци в този период е добавил и жертвите от предходния опит за изграждане на канала, който е воден от Франция през 1880-те, но се проваля. Тогава загиват между 20 000 и 25 000 работници, но сред тях почти няма американци.

Защо Панама отговаря за канала?

Години наред САЩ стопанисват Панамския канал. През 1977 година президентът Джими Картър се съгласява постепенно да предаде контрола над канала на панамското правителство. Споразумението изисква каналът да остане неутрална територия и достъпът на кораби от всички нации да е свободен. САЩ също си запазват правото да защитават Панамския канал от опасност. Вашингтон финално се изтегля от канала през 1999. Оттогава насам Панама държи контрола върху него. Сега Тръмп твърди, че той е управляван от "невероятните китайски войници". Панамският президент Хосе Раул Мулино заяви, че това са небивалици. "За Бога, в канала няма никакви китайски войници", каза той.

Няма никакви доказателства, че Китай има военно присъствие в района. Въпреки това американски наблюдатели са притеснени от факта, че две пристанища се управляват от дъщерна фирма на базираната в Хонконг "Хътчинсън Холдингс". Освен това Панама действително си партнира с Китай за построяването на нов мост над канала.

Такси на базата на големината на кораба

Всяка година през Панамския канал преминават между 13 000 и 14 000 плавателни съда. Съединените щати, следвани от Китай и Япония, са основните клиенти на Панамския канал, като близо 72% от преминаващите през него товари идват от или са насочени към американски пристанища.

Неотдавна стопанисващите канала бяха принудени да намалят броя на преминаванията поради сушата и същевременно повишиха цените. През финансовата 2024 каналът е донесъл нетна печалба от 3,45 милиарда долара.

Тъй като търговията със САЩ представлява голяма част от трафика по канала, нейният бизнес също понесе тежестта на повишените разходи. През декември Тръмп обвини Панама, че начислява "смешни" и "прекомерни" такси, определяйки ги като "изнудване".

Могат ли САЩ наистина да вземат канала обратно или да намалят таксите?

Условията на договора от 1977, подписан от Картър, определят, че Панама трябва да запази неутралитет, което означава, че нейното правителство не може да налага по-ниски такси на корабите, превозващи стоки от САЩ. Възможно е обаче натискът от страна на администрацията на Тръмп да доведе до повсеместно намаляване на цените или да принуди управата на канала да се откаже от по-високи такси по време на следващата криза.

Друг по-малко вероятен вариант е САЩ да поемат военен контрол над канала, като нахлуят в централноамериканската държава. Вашингтон направи това в края на 1989, когато американски войски бяха разположени там, за да свалят от власт военния диктатор и бивш агент на ЦРУ Мануел Нориега. След американската инвазия подкрепяното от САЩ правителство на Панама премахна армията. В страната с население от около 4,5 милиона души сега има малка паравоенни групировка. Тръмп не изключва военни средства за решаване на спора.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase