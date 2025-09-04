Свят

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Това е истинската история зад „The Conjuring: Last Rites“

4 септември 2025, 13:48
Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"
П реди близо 40 години историята за обитаваното от духове семейство Смърл предизвика медийна буря. Твърденията на Джак и Джанет Смърл за паранормални явления като левитация, отвратителни миризми и ужасяващи писъци посред нощ привлякоха международно внимание към малкия град Уест Питстън в Пенсилвания, включително и това на демонолозите Ед и Лорейн Уорън, предаде All That's Interesting.

Уорън посетили дома на семейство Смърл през 1986 г., като Ед потвърдил, че къщата е обладана от „много силен“ демон. Той и Лорейн прекарали месеци в дома, събирайки това, което твърдели, че е доказателство – предимно под формата на аудиозаписи – за демоничното присъствие.

Историята за обитавания дом на Смърл и последвалото разследване от Уорън станали обект на книгата „The Haunted“ от 1986 г., а наскоро вдъхновили и филма „The Conjuring: Last Rites“. Както при всеки случай, с който Уорън са се занимавали, обаче, има голямо съмнение относно автентичността на твърденията на семейство Смърл. И така, какво наистина се случи по време на обитавания дом на семейство Смърл? Това е истинската история зад „The Conjuring: Last Rites“.

Семейство Смърл преди обладаването
През август 1973 г. Джак и Джанет Смърл се преместили в къща в Уест Питстън, Пенсилвания, заедно с двете си малки деца. Другата половина на дома била заета от родителите на Джак, Джон и Мери, а по-късно Смърл посрещнали и близнаци. Но скоро след като пристигнали в къщата, семейство Смърл започнали да изпитват странни неща.

Според Новоанглийското общество за психични изследвания (NESPR) – организация, основана от Ед и Лорейн Уорън и сега управлявана от техния зет Тони Спера – Смърл първо забелязали леки признаци, че нещо не е наред.

Инструменти изчезвали, петна по стените се появявали след пребоядисване, а семейството усещало внезапни и отвратителни миризми. Дори изключени от контакта кухненски уреди се запалвали. Докато семейството се сблъсквало с лични неуспехи – Мери получила сърдечен удар, а Джак, въпреки скорошното си повишение, се борел да свърже двата края – техните зловещи преживявания в дома се увеличавали. И Мери, и Джанет чували гласове, които звучали като тези на другата, а Джанет твърдяла, че била тормозена от невидимо присъствие в съня си. Джак също казал, че видял сенчеста фигура да се движи по крака на жена му през нощта. Семейството също твърдяло, че виждало тъмни фигури.

Както съобщава Times Leader, Смърл заявили, че обладаването накрая достигнало точка, в която семейството и кучето им били хвърляни към стените, а Джак бил сексуално насилван от тъмно присъствие многократно. До януари 1986 г. те били отчаяни за помощ. Затова се обадили на Ед и Лорейн Уорън.

Разследването на Ед и Лорейн Уорън за обитавания дом на Смърл  

Не отнело много време на Уорън да потвърдят, че има духове в дома на семейство Смърл. Докато обикаляли къщата, Ед Уорън призовал името на Исус и заповядал на духа да се разкрие. Според него духът в къщата реагирал незабавно.

„В рамките на секунди стаята станала ледено студена“, разказал Уорън пред Lakeland Ledger през 1986 г. „Имаше отвратителна миризма – бих я описал като гниеща плът. Предмети на бюрото започнали да се движат, пред бюрото се появиха газови нишки – субстанция, подобна на слуз и пушек, въртяха се и се материализираха на огледалото, изписвайки мръсни ругатни, казвайки ми недвусмислено да се махна от къщата.“

Според оценката на Ед, каквато и да била същността, обитаваща Смърл, тя била „мощна, нематериална и много опасна“. Между януари и август Уорън редовно посещавали дома на Смърл, за да провеждат паранормални изследвания. През цялото време те продължавали да подкрепят твърденията на Смърл за обитаване и уж събрали часове аудиозаписи, които показвали странни шумове, правени от „демона“.

Междувременно други не били убедени – и присъствието на Уорън само хвърлило още повече съмнение върху случая.

Скептиците не бяха убедени от историята  

„Ед и Лорейн Уорън нямат никакви акредитации в научните или парапсихологичните общности“, заяви Пол Курц, професор по философия в Държавния университет на Ню Йорк в Бъфало и председател на Комитета за научно разследване на твърдения за паранормално. Той добави, че историята на Смърл е просто „измама, шарлатанство, призрачна история“.

Междувременно някои предложили да предоставят безплатна психиатрична и психологична помощ на Смърл, които мнозина смятали, че страдат от някакви заблуди или халюцинации. Но Смърл отказали.

Вместо това те и Уорън поканили свещеник да дойде в къщата, за да извърши екзорсизъм. Свещеникът всъщност извършил три, всички от които били „неуспешни“. Джанет Смърл казала, че те се провалили, защото демонът се движел между двете половини на двойната къща в зависимост от това на коя страна се извършвал екзорсизмът. Преподобният Джералд Мулали, канцлер на епархията Скрантън, заявил, че Църквата е била наясно с проблемите на Смърл, но не потвърдил, че са обитавани от демон: „Не знаем какво е това – това е проблемът. Вярваме на това, което семейството ни казва. Не сме сигурни в обяснението за това, което изпитват.“

В очите на скептиците медицинската история на Джак Смърл не помогнала. През 1983 г. той претърпял операция за отстраняване на вода от мозъка си, преди което изпитвал краткотрайна загуба на памет, проблем, който вероятно произхождал от менингит, който прекарал в края на 20-те си години. Съпротивата на семейството му срещу предложението на Курц да преминат психиатрични и психологични изследвания само направила измамата да изглежда още по-вероятна.

„Има обяснение за къщата на Смърл, но не бих предположил просто, че е обитаване“, казал Курц. „Струва ни се, че се е вдигнал голям шум около това, и се чудим дали не е като измамата с Амитивилския ужас, която беше базирана на въображение, а не на действително обитаване.“

Трябва да се отбележи, че Уорън също твърдели, че обитаваният дом в Амитивил е автентичен. В този случай поне имало много реална трагедия, когато Роналд ДеФео младши застрелял смъртоносно родителите си и четирите си по-малки братя и сестри в дома на Лонг Айлънд. В случая със семейство Смърл обаче не било предложено обяснение защо къщата би била обитавана на първо място.

Освен това свещеник от епархията, който прекарал две нощи в дома на Смърл през октомври 1986 г., казал, че нищо необичайно не се случило по време на престоя му. По-късно същия месец преподобният Джоузеф Адоницио, пастор на енорията Непорочно зачатие в Уест Питстън, заявил пред местни медии, че „молитвите са прогонили отвратителните миризми и насилствените демони от дома в Уест Питстън“ и че „нещата са се върнали към нормалното“.

Година по-късно Джанет Смърл казала, че семейството все още изпитва някои странни проблеми в дома, но нищо толкова сериозно, колкото когато се свързали с Уорън. Те се изнесли от дома скоро след това и се установили в Уилкс-Бар. Жената, която се нанесла след тях, Дебра Оуенс, казала, че никога не е имала свръхестествено преживяване. Мъжът, който се нанесъл в другата половина на двойната къща, казал същото.

Никой член на семейство Смърл никога не е потвърдил дали историята е измама, но както винаги, изключителните твърдения изискват изключителни доказателства. В този случай обаче научните обяснения едва били тествани, камо ли изчерпани. Така че, с други, по-основателни обяснения все още на масата и без убедителни доказателства в подкрепа на паранормалното, обитаваният дом на Смърл остава неубедителен.

Източник: All That's Interesting    
