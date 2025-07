Паранормален изследовател почина на 54 години, след като видя куклата Анабел

С ледовател на паранормални явления почина в хотел, след като видя смятаната за обладана кукла Raggedy Ann на име Анабел.

54-годишният Дан Ривера, водещ изследовател в базираното в Кънектикът Общество за екстрасенс изследвания на Нова Англия (NESPR), е починал в неделя, 13 юли, по време на посещение в Гетисбърг, Пенсилвания, в рамките на турнето Devils on the Run, съобщава Evening Sun.

Според данни от центъра за спешни повиквания на окръг Адамс, екипи за спешна помощ са се отзовали на сигнал от хотел в Гетисбърг, където на мъж на възрастта на Ривера е била приложена кардиопулмонална реанимация (CPR).

Организацията NESPR потвърди смъртта му в публикация във Facebook на 14 юли, описвайки го като верен приятел и ценен партньор.

„Сърцата ни са разбити и все още се опитваме да осмислим тази загуба,“ заявиха от обществото

„Дан истински вярваше в споделянето на своя опит и в обучението на хората относно паранормалното. Неговата доброта и страст докоснаха всички, които го познаваха. Благодарим ви за подкрепата и съпричастието в този труден момент.“

Спирката в Гетисбърг на Devils on the Run беше организирана от туристическата агенция Ghostly Images of Gettysburg и се проведе в сградата на Soldiers National Orphanage през изминалия уикенд, като финалните дати от турнето са планирани за септември.

Ghostly Images of Gettysburg излезе с изявление за списание PEOPLE на 15 юли, в което се казва

„Имахме честта да бъдем домакини на национално признатото турне Devils on the Run през изминалия уикенд, включващо легендарен артефакт и водещи изследователи от Обществото за психични изследвания на Нова Англия. По време на визитата им групата претърпя тежка загуба с внезапната смърт на Дан Ривера – главния изследовател на NESPR. Неговото наследство ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения.“

От организацията допълват:

„Дан беше изтъкната фигура в паранормалната изследователска общност и ще бъде запомнен с добротата си и лидерските си качества. Изказваме искрени съболезнования на неговите близки, приятели и колеги. Докато скърбим за загубата на скъп приятел, оставаме отдадени на мисията си да съхраняваме богатата история и необикновените паранормални проявления, които правят Гетисбърг толкова специално място.“

Според уебсайта на NESPR, Ривера е бил ангажиран с паранормални разследвания повече от десетилетие. Роден и израснал в Бриджпорт, Кънектикът, той по-късно служи в армията на САЩ.

„Още в ранна възраст се сблъсква с необясними явления, след като става свидетел на паранормални случки в собствения си дом,“ гласи биографията му. Там се посочва още, че Ривера е бил експерт в ритуалите и обредите на Сантерия.

Причината за смъртта му не е оповестена. От PEOPLE съобщават, че са се свързали с Обществото за психични изследвания на Нова Англия, както и със службите на шерифа и съдебния лекар на окръг Адамс за допълнителна информация.

Ривера е бил в Гетисбърг, за да представи Анабел — кукла Raggedy Ann, която NESPR описва като „демонично обладана“.

Историята на Анабел

Според организацията произходът на куклата датира от 1968 г., когато студентка по медицински сестри я получила като подарък и я занесла в дома си, който споделяла със съквартирантка.

„Почти веднага двете момичета започнали да забелязват странни явления около куклата и потърсили помощ от медиум, който им казал, че тя е обладана от духа на младо момиче на име Анабел“, посочват от NESPR.

„Съквартирантките се опитали да приемат духа и да му се харесат, но той им отвърнал със зловредно и насилствено поведение.“

Впоследствие основателите на NESPR — известните изследователи на паранормални явления Ед и Лорейн Уорън — били повикани и заключили, че куклата е обладана от зъл дух. Те я взели от дома и я заключили в специална стъклена кутия, за да „задържат зловредното същество.“

Историята на Анабел и семейство Уорън вдъхновява филмовата поредица The Conjuring, отбелязва Evening Sun.

Изданието добавя, че Ривера е допринесъл значително за популярността на турнето чрез поредица от вирусни видеа в TikTok, които е копродуцирал и които са събрали милиони гледания. Според IMDb той е бил и продуцент-консултант в предаването на Netflix 28 Days Haunted..