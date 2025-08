Новият „пазител“ на Анабел: Актьорът Мат Райф купи обитавания от духове дом на Ед и Лорейн Уорън

К омикът Мат Райф направи зловещо необичайна инвестиция — закупи дома и музея на окултните артефакти в Кънектикът, принадлежали на прочутите изследователи на паранормални явления Ед и Лорейн Уорън, и официално стана „законен настойник“ на печално известната кукла Анабел.

Райф разкри новината в петък, като съобщи, че е придобил историческия имот заедно със своя приятел и звезда от YouTube — Елтън Касти. Той описва вековната фермерска къща като „една от най-важните и емблематични части от паранормалната история в света“.

Comedian Matt Rife purchases Ed, Lorraine Warren’s Connecticut home and museum — becomes guardian of demonic ‘Annabelle’ doll https://t.co/34gTDW1KyA pic.twitter.com/pMA5LHcNPI

„Ед и Лорейн Уорън са хората, които направиха демонологията, ловът на духове и паранормалното разследване част от масовата култура“, каза Райф в публикация в TikTok. Имотът в Монро, Кънектикът, някога е бил дом на известната двойка, провела над 3000 паранормални разследвания — вдъхновили филми като "Заклинанието" и "Ужасът от Амитивил".

Цената на сделката не беше оповестена публично.

След смъртта на семейство Уорън, в къщата останаха множество обвързани с паранормалното реликви — включително останки от катастрофата на полет 401 на Eastern Airlines и орган, който според сведенията може да свири самостоятелно.

Сред най-известните експонати е Анабел — голяма кукла от типа „Рагеди Ан“, затворена в стъклена кутия с надпис „Внимание: Категорично не отваряйте“. Смята се, че куклата носи „демонично присъствие“, след като през 70-те години на миналия век тероризирала двама съквартиранти, като се е придвижвала мистериозно сама, оставяла е зловещи бележки и дори е била обвинена в опит да удуши спящ гост.

