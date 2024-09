Къща за духове: Мъж издигна замък за мъртвите си братя

К итайски фермер прекара десетилетие в изграждането на извисяващ се дом от глина, дърво и тухли за двамата си мъртви братя.

55-годишният Ху Гуанджоу започва работа по необичайната си седеметажна къща през 2006 г., когато братята му умират.

Ху е описан от местните жители на града като психично болен и живее от държавни субсидии, както и от безплатни кифлички от местен магазин. Той отказва да повярва, че братята му са мъртви и е построил кулата, в която да живеят заедно, когато се върнат в провинция Шандонг в източната част на страната.

Местните служители решиха да не събарят къщата от съжаление и сега странният плод на един болен ум се превърна в местна туристическа атракция.

Потребителите на социалните медии в Китай го наричат "реална версия на движещия се замък на Хаул" след магическата трансформираща сграда във филма на Хаяо Миядзаки със същото име.

Shandong Man Builds 7-Story Home For Dead Brothers. Looks really unsafe. Not sure why they haven’t taken it down. Crazy is as crazy does. https://t.co/9CH1G7xnQH pic.twitter.com/MNBdWkTdBB