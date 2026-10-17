Изписват папа Лъв XIV от болницата

П апа Лъв XIV ще бъде изписан от римската болница „Джемели“ в ранния следобед днес, точно четири дни след претърпяната хирургическа интервенция за отстраняване на рак на белия дроб. Информацията беше потвърдена официално от Ватикана и разпространена от Асошиейтед прес.

Лекуващите лекари съобщиха, че главата на Римокатолическата църква показва устойчиви признаци на подобрение. Първата му публична поява след изписването е планирана за утре, когато се очаква той да отслужи традиционната молитва „Ангел Господен“ от прозореца над площад „Свети Петър“.

Точно преди една седмица, отново по време на тази неделна молитва, главата на Римокатолическата църква лично обяви пред вярващите за откритата находка в белия му дроб.

По време на хирургическата процедура на 13 октомври медицинският екип отстрани долния дял на десния бял дроб на Светия отец поради наличието на съмнителен възел. Направените интервенции потвърдиха диагнозата аденокарцином, който представлява най-често срещаната форма на рак на белия дроб.

Медицинският екип все още очаква крайните резултати от лабораторните изследвания. С тях трябва да се определи точният молекулярен и генетичен профил на заболяването, да се установи дали има разпространение извън премахнатата тъкан и да се прецени необходимостта от последваща терапия.