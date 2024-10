Тръмп: Иранските ядрени съоръжения трябва да бъдат ударени

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп, кандидатът за президент от страна на Републиканската партия, заяви снощи по време на предизборен митинг в щата Северна Каролина, че иранските ядрени съоръжения "трябва да бъдат ударени", визирайки изказване на американския президент - демократа Джо Байдън, по-рано тази седмица, предаде Ройтерс.

Тръмп говори пред аудитория във Файетвил, където има масово присъствие на военнослужещи. Това бе четвъртото му посещение в рамките на последния месец в Северна Каролина, където той спечели на изборите и през 2016 година, и през 2020 г., отбелязва агенцията.

Президентските избори в САЩ са на 5 ноември, като съперник на Тръмп от страна на Демократическата партия е настоящата вицепрезидентка на САЩ Камала Харис.

Trump criticizes Biden's opposition to the possibility of Israel attacking Iran's nuclear facilities and expresses support for the idea: "First hit the nuclear, then take care of everything else"



