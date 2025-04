Иранският външен министър пристигна в Москва

И ранският министър на външните работи Абас Арагчи пристигна в Москва, където ще се срещне с руския си колега Сергей Лавров, предаде ТАСС.

Снимки от пристигането бяха публикувани в канала на иранския министър в "Телеграм".

По-рано Арагчи заяви, че основната цел на посещението му е да предаде на руския президент Владимир Путин послание от иранския върховен лидер Али Хаменей.

Очаква се в събота САЩ и Иран да проведат нов кръг от преговорите за ядрената програма на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп многократно заплаши Ислямската република с военни удари и допълнителни тарифи, ако Техеран не сключи споразумение с Вашингтон за спорната си ядрена програма, припомня Ройтерс. Освен това САЩ разположиха още военни самолети в региона.

