Зловеща подготовка: Защо армията на САЩ се учи да копае масови гробове

В ойници от американската армия се обучават да погребват свои съратници в временни масови гробове за първи път от десетилетия, разигравайки как американските военни биха реагирали, ако претърпят голям брой жертви, докато водят разгаряща се война.

Войници от Командването за поддръжка на 3-ти корпус и 20-а инженерна бригада, базирани във Форт Браг, Северна Каролина, както и персонал за религиозна подкрепа като военни капелани, използваха багери и ескаватори, за да видят колко ефективно могат да бъдат използвани те, за да помогнат за запазването на телата невредими, докато не бъдат идентифицирани и репатрирани в САЩ, съобщава Newsweek.

Американската армия не е имала нужда да прави това в голям мащаб от Корейската война насам, се казва в изявление на армията на САЩ. Корейският полуостров остава разделен и днес след войната от 1950–1953 г., по време на която бяха убити близо 37 000 американски военнослужещи.

През последния четвърт век, вместо да изкопават големи временни гробове, американските сили бързо евакуираха загиналите войници обратно в САЩ по време на войните в Ирак и Афганистан.

Когато в един конфликт се дават много жертви, военните екипи, специализирани в грижата за тленните останки на войниците, не могат да погребват индивидуално или да спазват специфични религиозни ритуали за всеки човек, заявяват от армията. В допълнение към това, операциите за атака или защита срещу вражеска сила най-вероятно все още ще продължават.

Правилата на американската армия гласят, че командирите на всички нива носят отговорност за грижата за останките на загиналите войници и военен персонал и за осигуряването на тяхното идентифициране на по-късен етап.

По стандарт, парцелът за временно погребение има пет изкопа, способни да поберат общо 100 жертви. По време на ученията в Северна Каролина войниците от американската армия са използвали булдозери и други превозни средства, за да запълнят пространството на всеки парцел за средно един час и 15 минути, съобщават военните.

Останките на до 2400 войници биха могли да бъдат временно погребани за 24 часа с помощта на осем булдозера и четири военни багера, заявява армията.

„Това учение ни позволи да погледнем критично на това как уважаваме, почитаме и систематично се грижим за нашите паднали бойци в конфликт с висока интензивност“, каза в изявление сержант I клас Делберт Рюде от Командването за поддръжка на 3-ти корпус.

„Ако утре отидем на война, щяхме да измисляме това в движение. Това, което правим тук, е прилагане на научен, изпитан в полеви условия подход, така че да можем да поддържаме пълен контрол и да се грижим с уважение за нашите паднали“, добавя той.

Ученията във Форт Браг бяха първият път от повече от 20 години, в който капелани от американската армия и персонал, посветен на религиозните въпроси във военните среди, преминаха обучение как да допринасят за изкопаването на временни гробове на бойното поле, заявиха от армията.