Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

С аудитска Арабия публикува изявление, с което обявява иранския военен аташе, неговия заместник и трима други дипломатически служители за персони нон грата.

Това е нова ескалация, особено що се отнася до нарастващия разрив между Рияд и Техеран, посочва "Ал-Джазира".

Основната причина са ракетите и дронове, изстрелвани от Иран към Саудитска Арабия.

Саудитското министерство на отбраната обяви, че Иран атакува Саудитска Арабия с ракети и дронове ежечасно или средно около 50 дневно.

По-рано тази сутрин три или повече балистични ракети с голям обсег бяха насочени директно към Рияд: едната беше прихваната, а другите две паднаха в необитаеми райони, според саудитски официални лица.

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Министерството на външните работи на Саудитска Араби заяви, че страната си запазва правото на ответни мерки, основани на самозащита. Тази реторика все по-често се възприема от лидерите в Персийския залив, като не става въпрос само за Саудитска Арабия.

Изглежда, че възможността за помирение или дипломатическо решение става все по-малка.