Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

М ъж, арестуван във връзка с настоящата вълна от протести в Иран, е осъден на смърт и му е съобщено, че го очаква екзекуция, твърдят семейството му и правозащитна група.

Ерфан Солтани, на 26 години, беше арестуван на 8 януари в град Фардис, западно от Техеран. Дни по-късно властите уведомили семейството му, че екзекуцията му е насрочена за сряда, 14 януари, без да дават допълнителни подробности, според базираната в Норвегия кюрдска правозащитна група "Хенгау" (Hengaw), предаде ВВС.

В сряда "Хенгау" заяви, че има „сериозни и продължаващи опасения относно правото на живот на Солтани“, но че, според информация, получена чрез роднини, екзекуцията му е била отложена.

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Иранската съдебна система все още не е коментирала случая на Солтани, нито е обявила каквато и да е екзекуция във връзка с протестите. Наложеното от правителството информационно затъмнение също е затруднило получаването на информация за неговия статут – и този на други лица в потенциално подобни ситуации.

Meet Erfan Soltani. This young man has been given 10 minutes with his family before he is hanged on Wednesday.

His crime? Daring to protest against the vile Islamic regime in Iran. pic.twitter.com/og4izMcb3K — Dave (@Dahshur11) January 13, 2026

Авиер Шехи от "Хенгау" каза пред BBC, че се страхува, че има „много“ случаи като този на Солтани, подчертавайки мащаба и скоростта, с които иранските власти извършват насилствени репресии в сравнение с предишни протести.

Един от роднините на Солтани каза пред BBC Persian, че съдът е издал смъртна присъда „в изключително бърз процес, само за два дни“.

Солтани е жител на Фардис, Карадж, където притежава магазин за дрехи. Той е арестуван „в частното си жилище“, се казва в изявление на "Хенгау".

Иранските власти съобщават, че не са предоставили на семейството на Солтани повече информация за неговия случай, като са цитирали само, че той е бил арестуван във връзка с протест.

Сестра му, която е адвокат, се е опитала да води делото, но властите ѝ казали, че няма какво да се води, каза Шехи пред предаването "Today" на BBC Radio 4.

„Той е просто някой, който е против настоящата ситуация в Иран... сега е получил смъртна присъда за изразяване на мнението си.“

Шехи каза, че на осъдените на смърт в Иран обикновено се дава последно посещение от близките им преди екзекуцията.

Erfan Soltani, 26, is facing execution by hanging in Iran.



Arrested for joining the uprising, denied a fair trial, and sentenced to death by the Islamic regime.



This is how dictators rule: with fear and silence. Break the silence. Be his voice. pic.twitter.com/uEmWeEtImf — Tousi TV (@TousiTVOfficial) January 12, 2026

Въпреки че иранските власти са казали на семейството, че ще позволят среща с Ерфан преди екзекуцията му, той не е имал право на никакъв контакт със семейството си от ареста си, добави тя.

Има „голям шанс“ други хора в Иран да са в подобна ситуация като Солтани, но има малко информация за тях поради спирането на интернет, според Шехи.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще предприемат „много силни действия“ срещу Иран, ако той екзекутира протестиращи – призовавайки иранците да „ПРОТЕСТИРАТ“ в публикация в платформата си "Truth Social". Той също така заяви, че е отменил всички срещи с ирански официални лица „докато безсмислените убийства на протестиращи не спрат. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ“.

Оттогава той заяви, че на неговата администрация е било казано „от достоверен източник“, че „убийствата в Иран спират и няма план за екзекуции“.

Властите в Техеран наложиха информационно затъмнение миналия четвъртък, тъй като протестите ескалираха и властите засилиха смъртоносните си репресии.

BBC и повечето други международни новинарски организации също не могат да докладват от Иран, което затруднява получаването и проверката на информация.

#ErfanSoltani for participating in protests against the regime, was sentenced to death just two days after his arrest and is at risk of execution tomorrow.

World, do something! Help Erfan. Help the millions of Iranians living every day under fear and oppression.@UNHumanRights pic.twitter.com/Gam5PlS5VT — وان هستم، نو وان (@The1_No1) January 13, 2026

Базираната в САЩ "Информационна агенция за активисти за човешки права" (HRANA) заяви, че досега е потвърдила убийството на 2417 протестиращи, както и 12 деца и 10 цивилни, които не са участвали в протестите, въпреки затъмнението. Близо 150 души, свързани със силите за сигурност или правителството, също са били убити, съобщи групата.

Най-малко 18 434 протестиращи са арестувани по време на безредиците, според HRANA.

Главният прокурор на Иран Голамхосейн Мохсени-Еджеи обеща бързи правни действия срещу това, което той нарече „размирници“. Според Мохсени-Еджеи, тези, които са „извършили терористични актове, определено трябва да получат приоритет за съд и наказание“.

Властите планират да проведат открити съдебни процеси за някои от основните фигури, замесени в неотдавнашните безредици, като заседанията ще бъдат достъпни за медиите, каза той в сряда.

Но отношението на Иран към случая на Солтани „представлява явно нарушение на международното право в областта на правата на човека“, се казва в изявлението на "Хенгау", добавяйки: „Бързото и непрозрачно разглеждане на този случай засили опасенията относно използването на смъртното наказание като инструмент за потискане на публични протести.“

„Ерфан е първият протестиращ, осъден на смърт, но няма да е последният“, заяви Държавният департамент на САЩ в акаунта си на фарси в X.

Протестите, които според съобщенията са се разпространили в повече от 180 града и селища във всички 31 провинции, бяха предизвикани от гняв заради срива на иранската валута и рязко нарастващите разходи за живот.

Те бързо прераснаха в искания за политически промени и се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства пред духовния елит след Ислямската революция от 1979 г.

Най-малко 12 мъже са екзекутирани в Иран през последните три години, след като са били осъдени на смърт във връзка с протестите от 2022 г. под мотото „Жени, Живот, Свобода“.

Тези национални безредици бяха предизвикани от смъртта в ареста на Махса Амини, млада кюрдка, която беше обвинена от моралната полиция в носене на „неправилен“ хиджаб.

Правозащитни групи твърдят, че последната такава екзекуция се е случила на 6 септември, когато Мехран Бахрамиан е бил обесен в Исфахан.

Базираната в Норвегия група "Ирански права на човека" (Iran Human Rights) съобщи тогава, че властите са измъчвали Бахрамиан, за да получат признания, и че той не е получил справедлив процес.

Той е бил осъден на смърт от съд през януари 2024 г. по обвинение във „вражда срещу Бог“ за предполагаемо убийство на член на Революционната гвардия на протест в Семиром през декември 2022 г., се казва в съобщението.