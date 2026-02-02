България

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

Баща му се опитал да осуети ареста

2 февруари 2026, 10:13
След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка
Източник: БТА

Н еправоспособен водач на тир се опита да избегне полицейска проверка и увлече в гонка патрулка край лясковското село Козаревец. Бащата на шофьора пък се опитал да осуети задържането му. 

Случката се разиграла в неделя следобед. Вместо да се подчини на подаден звуков и светлинен сигнал, водачът увеличил скоростта.

След гонка с полицията в Бургас: Задържаха криминално проявен

Минути по-късно униформените успели да спрат тира и установили, че зад волана е 19-годишен мъж от Горна Оряховица, без книжка, която преди време му е била отнета заради подобно нарушение, предава NOVA.

Шофьор без книжка се заби в дърво след гонка с полицията

В този момент на мястото пристигнал бащата на водача, който опитал да попречи на униформените да задържат сина му. Наложило се да бъде изпратен втори полицейски екип.

Нарушителите са задържани за срок до 24 часа. 

Източник: NOVA    
тир шофьор арест Козаревец полиция
Последвайте ни
Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 10 минути

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

а

Иран - раздиран от вътрешни конфликти

Свят Преди 12 минути

Мащабът на насилието, което силите за сигурност използваха срещу демонстрантите в Иран, шокира населението

,

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Любопитно Преди 45 минути

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 47 минути

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 57 минути

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 1 час

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

България Преди 2 часа

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

България Преди 2 часа

Станали са едновременни аварии на два електропровода

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

Любопитно Преди 2 часа

Сред най-острите изказвания бяха тези на Бед Бъни и Били Айлиш

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Любопитно Преди 3 часа

Българската православна църква почита на 2 февруари християнския празник Сретение Господне

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg